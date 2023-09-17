Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Китай главной угрозой для США
Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Китай главной угрозой для США
Вашингтон, 18 сентября, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Китай угрозой номер один для Соединённых Штатов Америки. Своё мнение политик озвучил телеканалу Fox News.
По словам кандидата, Белому дому не стоит обращать внимание на «больше не существующий СССР», а нужно сохранить партнёрство с Израилем для обеспечивания стабильности на Ближнем Востоке. Но и Пекин — в приоритете.
«Угроза номер один, которая стоит перед нами, коммунистический Китай. Нам нужно обратить наше внимание туда», — призвал Рамасвами.
Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский пожертвовал доверием к собственной стране ради американских денег, заявил Вивек Рамасвами. Он напомнил, что глава киевского режима заявил о готовности провести выборы на Украине в случае получения дополнительного финансирования со стороны Вашингтона.
Рамасвами считает, что американское правительство вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Кандидат пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.