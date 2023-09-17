Вашингтон, 18 сентября, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Китай угрозой номер один для Соединённых Штатов Америки. Своё мнение политик озвучил телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По словам кандидата, Белому дому не стоит обращать внимание на «больше не существующий СССР», а нужно сохранить партнёрство с Израилем для обеспечивания стабильности на Ближнем Востоке. Но и Пекин — в приоритете.

«Угроза номер один, которая стоит перед нами, коммунистический Китай. Нам нужно обратить наше внимание туда», — призвал Рамасвами.

Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский пожертвовал доверием к собственной стране ради американских денег, заявил Вивек Рамасвами. Он напомнил, что глава киевского режима заявил о готовности провести выборы на Украине в случае получения дополнительного финансирования со стороны Вашингтона.

Рамасвами считает, что американское правительство вводит в заблуждение о происходящем на Украине. Кандидат пообещал, что в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году примет контроль России над возвращёнными территориями, снимет санкции, а также заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.