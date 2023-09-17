Киев, 17 сентября, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признал, что ВСУ не сможет закончить конфликт с Россией триумфом в Москве. Об исходе военного конфликта он рассказал Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Буданов отметил, что Украина зависит от внешних игроков, а российская армия в основном зависит от самой себя.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», — признал Кирилл Буданов, добавив, что и Москве не следует надеяться провести его в Киеве.

Разведчик также заявил, что Россия всегда в конфликтах держала позиции, и он не ожидает, что она сдастся.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Россия победит и мирное соглашение по Украине будет заключено на её условиях.

Военный эксперт считает, что киевские власти окажутся в таком положении из-за нежелания признать действительность — ВСУ уже не могут нанести поражение российской армии и, как планировали, захватить у РФ территории. Или хотя бы вернуть свои.

Скотт Риттер рассказал о последнем шансе для Украины на тот момент, когда российские войска дойдут до Одессы. Это будет решающим фактом для Киева.

Глава Украины Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.