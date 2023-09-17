Симферополь, 17 сентября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Дымовая завеса стоит в Южной бухте Севастополя, так как Черноморский флот использует табельные средства аэрозольной маскировки, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Он призвал население не волноваться и заверил, что это абсолютно безопасно, несмотря на неприятный запах.

Развожаев подчеркнул, что в городе всё спокойно.

Как сообщало ИА Регнум, над Крымом вечером 17 сентября был сбит очередной беспилотник ВСУ. Его обломки упали на одну из ферм на Северной стороне Севастополя.

Вечером 17 сентября средствами ПВО российской армии был отражён ракетный удар киевских боевиков по городу Токмаку в Запорожской области.