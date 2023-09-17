Севастополь, 17 сентября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Обломки сбитого система ПВО вечером 17 сентября беспилотника упали на одну из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

R-19.ru Михаил Развожаев

По информации властей, никто не пострадал, объекты не повреждены.

Развожаев добавил, что на месте работают оперативные службы и призвал население доверять официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, над Крымом вечером 17 сентября был сбит очередной беспилотник ВСУ.

Вечером 17 сентября средствами ПВО российской армии был отражён ракетный удар киевских боевиков по городу Токмаку в Запорожской области.

Украинский беспилотный летательный аппарат, направленный для совершения террористической атаки, также был перехвачен в небе над Воронежской областью.