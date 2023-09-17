Киев, 17 сентября, 2023, 22:17 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 17 сентября сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Николаевской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации министерства цифровой трансформации Украины, в 21:29 по местному времени сирены взвыли в Николаевской и Днепропетровской областях.

В 21:30 население об опасности с воздуха предупредили в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 сентября средства ПВО России сбили два беспилотника над юго-западом Крыма и пресекли очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку.

Российские военные в Херсонской области взяли в плен вооружённую группу из восьми боевиков ВСУ. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, такое стало происходить чаще.