Вашингтон, 17 сентября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Россия победит и мирное соглашение по Украине будет заключено на её условиях. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

ИА REGNUM Россия

«Конфликт закончится победой России, которая продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Украина, скорее всего, безоговорочно капитулирует», — заявил Риттер.

Военный эксперт считает, что киевские власти окажутся в таком положении из-за нежелания признать действительность — ВСУ уже не могут нанести поражение российской армии и, как планировали, захватить у РФ территории. Или хотя бы вернуть свои.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер также не раз говорил, что Россия без каких-либо усилий одержит победу над США, поскольку они сами себя уничтожат.

По мнению разведчика, американцы проживают в утопии, не осознавая реального положения дел. Если Соединённые Штаты не изменят свой курс, то будут обречены, а Россия одержит победу.

Украина перед началом мирных переговоров с Россией лишится своих территорий, которые в дальнейшем войдут в состав России, заявил бывший морской пехотинец Дэнни Хайфону.

Скотт Риттер рассказал о последнем шансе для Украины на тот момент, когда российские войска дойдут до Одессы. Это будет решающим фактом для Киева.

Глава Украины Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.