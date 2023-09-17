Браззавиль, 17 сентября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала в социальной сети X (ранее Twitter) опроверг слухи о государственном перевороте, назвав эту информацию фейковой.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьёзных событиях, происходящих в конголезской столице Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости», — написал он.

Министр заверил, что на территории республики царит спокойствие. Он призвал население спокойно заниматься своими делами.

Ранее здание местные СМИ сообщили, что вечером 17 сентября армия Конго начала захват ключевых объектов в столице страны — Браззавиле. По некоторым данным, руководит переворотом глава президентской гвардии Серж Обоа. Журналисты напомнили, что глава государства Дени Сассу-Нгессо находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях ООН.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 26 июля государственный переворот произошёл в Нигере. К власти в стране пришла группа военных, которая отстранила от управления президента республики Мохамеда Базума. Новые власти разорвали ряд экономических и политических соглашений с Францией, в частности, аннулировали договор о военном присутствии на территории страны войск Франции.