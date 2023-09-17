Браззавиль, 17 сентября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Местные СМИ Конго 17 сентября сообщают, что в стране начался военный переворот, в правительстве страны эти заявления официально опровергают.

SSgt. Jocelyn A. Guthrie Солдат ДР Конго

Издание The Yoruba Times сообщило, что вечером 17 сентября армия Конго начала захват ключевых объектов в столице страны — Браззавиле. По некоторым данным, руководит переворотом глава президентской гвардии Серж Обоа.

Журналисты напоминают, что глава государства Дени Сассу-Нгессо находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях ООН.

Министр связи Конго Тьерри Мунгалла в свою очередь заявил, что данные о захвате объектов военными не соответствуют действительности.

«Подтверждаем, что (в столице — Прим. ред.) царит спокойствие, и призываем всех продолжать заниматься своими обычными делами», — написал он в соцсетях.

Конго находится в центральной части Африки на побережье Атлантического океана. Независимость страны была провозглашена в 1960 году, Сассу-Нгессо руководит ею с 1979 года (с перерывом в 1992–1997 годах).

Как сообщалось ранее, в ночь на 26 июля государственный переворот произошёл в Нигере. К власти в стране пришла группа военных, которая отстранила от управления президента республики Мохамеда Базума. Новые власти разорвали ряд экономиечских и политических соглашений с Францией, в частности, аннулировали договор о военном присутствии на территории страны войск Франции.