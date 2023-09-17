Шебекинский район, Белгородская область, 17 сентября, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили один снаряд по территории промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области, сообщил 17 сентября глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов в своём Telegram-канале.

По его данным, прилёт зафиксирован за чертой жилой застройки, никто не пострадал.

«Обследование на предмет разрушений будет проводиться в светлое время суток», — уточнил глава округа.

Также он добавил, что прилётов на территории города Шебекино не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, глава Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь информировал, что ВСУ утром 17 сентября обстреляли село Козинка, два здания получили повреждения, пострадавших в результате обстрела не было.

По словам главы региона, ВСУ за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Использовались артиллерия, миномёты и беспилотники, с них ВСУ в том числе сбрасывали взрывные устройства.

Вечером 16 сентября сообщалось об атаке на промышленное предприятие в Шебекино, один человек получил осколочные ранения.