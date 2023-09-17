В Мариуполе восстановили уничтоженный ВСУ памятник Куинджи
Мариуполь, ДНР, 17 сентября, 2023, 20:30 — ИА Регнум. В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи, который был уничтожен во время освобождения города выстрелом из украинского танка.
«Хотелось бы сказать спасибо жителям Мариуполя, строителям, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которые помогли, сделали, поддержали и нашу позицию, что памятник должен быть восстановлен, что площадка должна быть облагорожена», — сказал в ходе церемонии открытия памятника врио главы ДНР Денис Пушилин, слова которого передаёт РИА Новости.
Как отметил в свою очередь заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, разрушение памятника Куинджи в Мариуполе во время его освобождения было попыткой уничтожить общее прошлое мариупольцев и остальной России.
«Чем он мешал, почему нужно было его уничтожать? Хотели снова уничтожить нашу общую память, которую уничтожить невозможно», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР 8 сентября была открыта вторая очередь реконструкции. В прошлом году были восстановлены главная стела и девятиметровая фигура солдата-освободителя, центральная лестница и прилегающие к ней барельефы, к которым добавили три новых. Появилась современная подсветка монумента.
Кроме того, в апреле в Мариуполе был открыт памятник освобождавшему город Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову.
В феврале мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что одну из улиц в новых микрорайонах города могут назвать именем погибшего при разминировании порта российского офицера. 8 мая 2022 года при разминировании мариупольского порта погибли четыре моряка из Новороссийска, которыми командовал капитан второго ранга Александр Бобров. В июле 2022 года в порту была открыта мемориальная доска в их честь.