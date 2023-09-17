Мариуполь, ДНР, 17 сентября, 2023, 20:30 — ИА Регнум. В Мариуполе открыли восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи, который был уничтожен во время освобождения города выстрелом из украинского танка.

Кадр из видео Памятник Архипу Куинджи

«Хотелось бы сказать спасибо жителям Мариуполя, строителям, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которые помогли, сделали, поддержали и нашу позицию, что памятник должен быть восстановлен, что площадка должна быть облагорожена», — сказал в ходе церемонии открытия памятника врио главы ДНР Денис Пушилин, слова которого передаёт РИА Новости.

Как отметил в свою очередь заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, разрушение памятника Куинджи в Мариуполе во время его освобождения было попыткой уничтожить общее прошлое мариупольцев и остальной России.

«Чем он мешал, почему нужно было его уничтожать? Хотели снова уничтожить нашу общую память, которую уничтожить невозможно», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР 8 сентября была открыта вторая очередь реконструкции. В прошлом году были восстановлены главная стела и девятиметровая фигура солдата-освободителя, центральная лестница и прилегающие к ней барельефы, к которым добавили три новых. Появилась современная подсветка монумента.

Кроме того, в апреле в Мариуполе был открыт памятник освобождавшему город Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову.

В феврале мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что одну из улиц в новых микрорайонах города могут назвать именем погибшего при разминировании порта российского офицера. 8 мая 2022 года при разминировании мариупольского порта погибли четыре моряка из Новороссийска, которыми командовал капитан второго ранга Александр Бобров. В июле 2022 года в порту была открыта мемориальная доска в их честь.