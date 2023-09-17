Симферополь, 17 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом 17 сентября сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находящимся на мосту и в зоне досмотра следует сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины остановки движения не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 сентября средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена атака беспилотников ВСУ над Крымом. С 01:45 до 02:20 мск в небе были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа над северо-западным и восточным побережьями полуострова.

Кроме того, около 01:15 мск 17 сентября были ликвидированы два БПЛА у западного побережья Крыма.