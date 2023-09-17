Вашингтон, 17 сентября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Россия ведёт оборонительные бои, истощая силы ВСУ, и как только украинская армия утратит способность сражаться, Москва нанесёт по ней сильный удар, заявил 17 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия не подвергает свои войска большому риску, она ведёт оборонительные бои, чтобы уничтожить, стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

У Киева нет ни людских, ни материальных возможностей вести боевые действия высокой интенсивности на протяжении длительного периода времени, добавил Джонсон.

НАТО в течение девяти лет готовило бойцов ВСУ для противостояния России, и в альянсе были убеждены, что армия Украины сможет справиться с российской, отмечал Джонсон ранее. В действительности же все подготовленные бойцы были выведены из строя, и теперь готовить армию Украины приходится фактически с нуля, что намного труднее, добавил эксперт.

В западных СМИ информация о ситуации на Украине перестала появляться так часто, как это было прежде, заявлял также аналитик ранее. Если раньше новости о конфликте обновлялись каждые полчаса, то сейчас наступила полная тишина, что связано с победами России на поле боя, подчеркнул эксперт.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, а также огромное количество техники, поставленной Западом. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Вооружённые силы России надёжно держат оборону в зонах наступления ВСУ, заявил 13 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Главная задача российской армии на данном этапе — «выбивать технику противника», отметил также министр.