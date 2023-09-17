Санкт-Петербург, 17 сентября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над санкт-петербургским СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

Alexey Chernyadyev

В первом периоде нападающий «Сибири» Тейлор Бек забросил две шайбы и оформил дубль. Хоккеисты СКА во втором периоде смогли отыграть один гол, отличился форвард Валентин Зыков.

Для СКА это поражение стало пятым подряд в сезоне 2023/24. Ранее команда проиграла нижегородскому «Торпедо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (2:3), московскому «Спартаку» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).

На сегодняшний день в Западной конференции СКА занимает 10-е место, на счету команды четыре очка. «Сибирь» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с семью очками.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3. Для «Торпедо» это поражение стало первым в сезоне 2023/24, на старте турнире команда одержала пять побед подряд.