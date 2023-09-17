Брюссель, 17 сентября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В центре Брюсселя в Бельгии на акцию протеста вышли порядка полутора тысяч демонстрантов, которые требуют отменить программу школьного сексуального образования, сообщило 17 сентября РИА Новости.

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Главным лозунгом акции стала фраза «Руки прочь от наших детей!» Противники школьного предмета о сексе опасаются, что в школах будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.

Также демонстранты потребовали отставки министра образования франкофонного сообщества Бельгии — Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир, которую считают ответственной за нововведение.

Среди участников акции были семьи из мусульманской общины Бельгии, активисты-католики, а также общественные организации, исповедующие консервативные ценности.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Бельгии, в городе Шарлеруа, подожгли здания четырёх школ, в которых родители высказались против введения нового обязательного предмета о сексе. При этом на стенах школ были оставлены надписи, означающие название нового предмета — «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности».

Двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с 2023 года. Его авторы заявили, что он ответит на вопросы подростков по деликатным темам, включая сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы. Родители школьников уверяют, что детям на уроках предлагают задуматься о таких вопросах как гендерная самоидентификация.