Брюссель, 17 сентября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии увеличить в 2024 году военные расходы, передаёт 17 сентября издание Euractiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Представители парламента на переговорах хотели бы добиться увеличения Европейского фонда обороны на 625 млн евро, а также выделения еще 45 млн евро на программы военной мобильности», — сказано в публикации.

В случае, если указанные поправки будут утверждены, военные расходы ЕС в 2024 году составят 1,263 млрд евро, расходы на программы военной мобильности — 286 млн евро. Согласие Европарламента для утверждения бюджета Евросоюза не требуется.

Европейский союз с начала вооружённого конфликта передал Украине 20 млрд евро, сообщил в августе 2023 года представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. В общую сумму включены двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами — членами ЕС и финансирование из так называемого «Европейского фонда мира» (5,6 млрд евро).

Власти Евросоюза намерены сформировать целевой фонд для пополнения военных запасов ВСУ в течение четырёх лет на сумму 20 млрд евро, сообщало в июле 2023 года издание Politico. План военной поддержки ВСУ включает в себя как поставки оружия, так и тренировку военных.

С 2014 года Евросоюз увеличил военные расходы на 30%, заявил в мае 2023 года глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Ранее он также отмечал, что в последний год чувствует себя не дипломатом, а «министром обороны Евросоюза».