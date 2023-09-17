Гагра, Абхазия, 17 сентября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. В Абхазии во время купания в море утонул гражданин России. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба МЧС республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Лодка МЧС

Несчастный случай произошёл в воскресенье утром. Мужчина 1972 года рождения в районе села Алахадзы Гагрского района.

Отмечается, что к спасателям с просьбой о помощи обратились отдыхавшие вместе с ним родные. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия по экстренному вызову.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярском крае школьница утонула, спасая подругу. Инцидент произошёл в селе Российка Большемуртинского района. Компания детей вечером отправилась к пруду купаться. Они расположились на самодельном плоту, который на расстоянии пяти-шести метров от берега перевернулся во время движения. Дети начали тонуть. Одна из девочек — приехавшая из села Миндерла на отдых к бабушке семиклассница — помогла подруге спастись, но сама утонула.