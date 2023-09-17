Москва, 17 сентября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. На юге Москвы пьяный мужчина избил контролёра городских парковок, который фотографировал автомобили в 1-м Павловском переулке, сообщила 17 сентября пресс-служба столичного ГСУ СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

По данным следствия, инцидент произошёл 16 сентября. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 49-летний мужчина ударил сотрудника контроля городских парковок ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

В СК добавили, по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября в бизнес-центре на юге Москвы агрессивный мужчина устроил дебош. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что мужчина с внешними признаками сильного опьянения пришёл в бизнес-центр и стал настойчиво требовать пропустить его в здание. Получив отказ, гражданин стал угрожать присутствующим и в целом вёл себя агрессивно. После вызова сотрудников полиции мужчина немедленно скрылся с места происшествия.