Сингапур, 17 сентября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Победителем 16-го этапа «Формулы-1», Гран-при Сингапура, стал испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший. Он оказался лучшим по итогам 62 кругов ночной гонки по улицам Сингапура.

(сс) Dorian Schuster (XaviYuahanda) Карлос Сайнс младший

Сайнс стал первым в текущем сезоне пилотом, который смог обойти гонщиков «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса и одержать победу на этапе «Формулы-1».

Кроме того, Сайнс прервал Ферстаппена, который до этого одержал 10 побед подряд на этапах «королевских автогонок». В сегодняшней гонке он занял пятое место.

Вторым к финишу пришёл британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Замкнул тройку ещё один британец — гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который попал на пьедестал после того, как его партнёр по команде Джордж Расселл разбил болид на последнем круге.

Ферстаппен, который является двукратным чемпионом мира, лидирует в чемпионате, на его счету 374 очка. Вторым идёт Перес (223). Замыкает тройку Хэмилтон (180).

Как сообщало ИА Регнум, Сайнс стал лучшим во второй практике Гран-при Сингапура. Он показал результат — 1.32,120 минуты. Второе время показал его напарник по команде Шарль Леклер (отставание 0,018). Третье место занял Джордж Расселл (+0,235).