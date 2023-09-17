Казань, 17 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0.

Максим Богодвид/РИА Новости

В составе «Зенита» голы забили нападающие Вильсон Изидор на восьмой минуте, Матео Кассьерра на 56-й и полузащитник Клаудиньо на 59-й.

На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков. «Рубин» идёт на 13-м месте с шестью очками.

Для Изидора этот гол стал первым за «Зенит», он провёл дебютный матч за команду. Ранее он выступал в московском «Локомотиве». В начале сентября сообщалось, что он самовольно, без согласования с клубом покинул Россию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче восьмого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. На сегодняшний день «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 14 очков.