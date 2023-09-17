Минск, 17 сентября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Белоруссия не собирается вмешиваться в жизнь соседних стран, но в случае агрессии будет не рисовать «красные, жёлтые, чёрные или голубые линии», а немедленно отвечать силой, заявил 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира! Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий», — сказал Лукашенко в ходе выступления в День народного единства Белоруссии.

Белорусский лидер предложил всем соседям страны «жить дружно» и отметил, что в Минске «красной линией» считают государственную границу Белоруссии.

«В случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, жёлтых, чёрных или голубых линий. Она есть, эта линия, — государственная граница. И вы знаете, что у нас есть чем ответить», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года президент Белоруссии назвал «глупостью» заявления о том, что Россия якобы склоняет Белоруссию к участию в специальной военной операции. Вовлечение Белоруссии в боевые действия на Украине не имеет смысла, поскольку численность её армии невелика, и единственный сценарий, при котором Минск вступит в активные военные действия на Украине, — это переход белорусско-украинской границы частями ВСУ, сказал Лукашенко.

Ядерное оружие является фактором безопасности Белоруссии, при этом власти страны надеются, что применять его не придётся, отмечал белорусский лидер ранее. О размещении ядерного оружия в Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Позднее Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин отметил, что Россия не передаёт ядерное оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. В Москве и Минске подчеркнули, что решение о размещении российского ТЯО в Белоруссии — ответ на многочисленные агрессивные провокации Запада.