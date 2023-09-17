Вашингтон, 17 сентября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Российская армия перемалывает последние резервы ВСУ около населённого пункта Работино Запорожской области. Об этом 17 сентября заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Правда заключается в том, что украинские войска уничтожаются. Пока мы с вами общаемся, у деревни Работино проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления», — сказал Риттер.

Он добавил, что украинское командование бросило туда всё, что у него есть, но российские войска показали, что могут разгромить их.

По словам эксперта, Киев скоро останется без боеспособной армии. Он отметил, что наступательные действия ВСУ начались в Запорожье, и там и закончатся их поражением.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель издания Mysl Polska сообщил, что ВСУ угодили в смертельную ловушку под названием «мешок» в районе Работино. По мнению автора, ВС России направили дополнительные резервы на запорожское направление. Это дало возможность совершить мощную атаку, отбросить противника с занятых позиций. Неоценимую помощь оказали российские десантники, которые давили боевиков с флангов.

16 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отразили за неделю 18 атак ВСУ в районе Работино и Вербового на запорожском направлении. Украинские войска потеряли более 740 военнослужащих, 20 танков и бронемашин, 20 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.