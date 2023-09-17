Валлетта, Мальта, 17 сентября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 17 сентября провёл переговоры на Мальте с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых стороны обсудили возможную встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил агентству Bloomberg представитель Белого дома.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

В публикации отмечается, что встреча Байден и Си, как ожидается, должна пройти в ноябре в ходе саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Как передавало ИА Регнум, в Белом доме информировали 17 сентября, что Салливан и Ван И провели на Мальте откровенные и конструктивные переговоры. Они обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, вопросы глобальной и региональной безопасности, конфликт на Украине и ситуацию вокруг Тайваньского пролива.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй отмечал, что экономические отношения между КНР и США переживают «трудный период». Он также подчеркнул, что Китай впервые за последние 15 лет перестал быть крупнейшим источником импорта для Соединённых Штатов Америки, а вложения китайских инвесторов в экономику США постепенно сокращаются.

Он также подчеркнул, что Китай впервые за последние 15 лет перестал быть крупнейшим источником импорта для Соединённых Штатов Америки, а вложения китайских инвесторов в экономику США постепенно сокращаются.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что миропорядок, сложившийся после холодной войны, заканчивает своё существование, а главными «угрозами» международному порядку являются действия России и Китая.