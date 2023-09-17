Вашингтон, 17 сентября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году основные проблемы страны будут решены за период от полугода до года, с таким заявлением политик выступил 17 сентября.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«От шести месяцев до года. Многие из проблем, практически все проблемы, которые мы с вами обсудили, будут решены», — сказал Трамп в эфире NBC News.NBC News.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе интервью 77-летний политик также заявил, что если выиграет выборы в 2024 году, то не пойдёт на третий (второй подряд) срок в 2028-м.

По данным опросов, большинство избирателей Республиканской партии США (около 60%) готово поддержать кандидатуру Трампа для выдвижения на президентские выборы. При этом почти три четверти (73%) избирателей считают, что действующий глава государства 80-летний Джозеф Байден слишком стар для переизбрания на второй срок.

Трамп ранее отмечал, что выдвинутые против него уголовные обвинения не имеют ничего общего с действительностью и объясняются желанием властей страны не допустить его до выборов. Политик предположил, что ему могут сделать предложение о снятии всех обвинений с условием, если он согласится выйти из президентской гонки и уйти из политики.

Даже если Трамп сможет снова возглавить Белый дом, радикальных подвижек в политике Вашингтона по Украине не случится, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Иван Тимофеев, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД). В период пребывания Трампа на посту президента США политика Вашингтона в отношении Москвы только ухудшалась, напомнил эксперт.