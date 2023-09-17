Москва, 17 сентября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Белоруссия не намерена вмешиваться в жизнь соседних стран. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню народного единства.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Александр Лукашенко

Белорусский лидер отметил, что власти страны не рисуют планы вмешательства в жизнь других государств.

«Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан», — заявил он, добавив, что народ Белоруссии по сути не может быть агрессором.

Лукашенко отметил, что в случае агрессии против Белоруссии власти страны не будут «рисовать каких-то красных, жёлтых, чёрных либо голубых линий».

«Она есть, эта линия — государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» — призвал белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что на территории Польши уже сформированы военные соединения, готовые «зайти на Украину». Руководители западных стран «спят и видят» собственные регулярные воинские части на территории Украины, отметил белорусский лидер.

Запад вместо того, чтобы упрекать Россию, что она намерена «пригласить» кого-то для участия в спецоперации, должен посчитать, сколько наёмников он уже отправил на Украину, добавил он.

Ранее белорусский лидер на заседании Совета безопасности назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. По его словам, власти Польши и стран Балтии нагнетают истерию по поводу присутствия на территории Белоруссии сотрудников частной военной компании «Вагнер», они требуют немедленного вывода их из страны.