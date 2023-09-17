Вашингтон, 17 сентября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Откровенные и конструктивные переговоры провели помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И на Мальте. Об этом говорится в распространённом 17 сентября заявлении Белого дома.

The White House Джейк Салливан

Отмечено, что Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, вопросы глобальной и региональной безопасности, конфликт на Украине и ситуацию вокруг Тайваньского пролива.

«США отметили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе», — указано в заявлении.

Стороны договорились, что будут поддерживать «стратегический канал связи» и в ближайшие месяцы проведут дополнительные консультации по ключевым вопросам на высоком уровне.

Переговоры высокопоставленных представителей США и Китая были «откровенными, содержательными и конструктивными», отметили в Белом доме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что экономические отношения Пекина и Вашингтона переживают «трудный период». Он подчеркнул, что Китай впервые за последние 15 лет перестал быть для США крупнейшим источником импорта, а китайские инвестиции в американскую экономику идут на спад.