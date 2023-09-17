Вашингтон, 17 сентября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Западные страны не могут поставлять требуемое киевским режимом количество боеприпасов. Об этом 17 сентября сообщил американский телеканал CNN.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Спустя почти 18 месяцев сохраняется значительный разрыв между количеством снарядов, которое хочет Украина, и тем, насколько быстро европейские и американские заводы могут их поставить», — говорится в статье.

Отмечается, что Россия, несмотря на международные санкции, производит артиллерийские боеприпасы намного быстрее, чем Запад. При этом западные страны в отличие от России ещё не научились производить дешёвые и стандартизированные снаряды в больших масштабах.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель журнала Atlantic Кори Шейк написала, что в случае крупномасштабной войны боеприпасы у США закончатся через несколько недель, а вооружения хватит менее чем на семь дней. Она подчеркнула, что поставки оружия Украине в данном случае не играют роли, поскольку они незначительны. По её словам, у США в запасах нет достаточного количества боеприпасов для ответа в случае масштабного военного конфликта.