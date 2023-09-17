Гданьск, Польша, 17 сентября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Жителю сельской общины Черники в Поморском воеводстве Польши предъявили обвинения в убийстве трёх младенцев, изнасиловании и инцесте. Прокуратура просит поместить его под стражу на три месяца, передаёт 17 сентября радиостанция RMF24.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее в доме 54-летнего Петра Г. обнаружили останки трёх новорождённых детей. По версии следствия, дети родились от связи мужчины с двумя собственными дочерьми, и он убил всех младенцев вскоре после родов. По меньшей мере одну из дочерей он изнасиловал.

По словам прокурора Мариуша Душиньского, 20-летнюю дочь Петра Полину обвиняют в причастности к убийству двух младенцев и инцесту. Для неё также требуют ареста. Отцу и дочери грозит пожизненное лишение свободы. Дата слушаний пока не назначена.

Полиция прибыла в дом Петра Г. днём 15 сентября. Поводом стало сообщение о том, что Полина была беременна, но ребёнка у неё нет. Девушка работала в кондитерской и скрывала свою беременность. Тем не менее, о её состоянии узнали знакомые.

Обыскав дом с собаками и 3D-сканерами, полицейские обнаружили в подвале тела детей. Останки одного из младенцев пролежали в земле несколько лет. Вероятно, его матерью была старшая сестра Полины.

Жена Петра умерла в 2008 году, в семье было 12 детей. Все они разъехались, кроме Полины. Она осталась жить с отцом и братом.

По словам одного из местных жителей, соседи подозревали, что в доме происходит неладное. Хозяин нигде не работал, а жил за счёт детей и социальной помощи. Другой сельчанин рассказал, что Петра Г. побаивались, так как он вёл себя непредсказуемо. Вероятно, этим объясняется «заговор молчания» о его дочерях.

Как сообщало ИА Регнум, останки двоих младенцев в подвале дома в Черниках нашли 15 сентября. На следующий день там же нашли останки ещё одного ребёнка. Все они были завёрнуты в пластиковые пакеты.