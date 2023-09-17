Оттава, 17 сентября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24 млн) для предоставления Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 17 сентября сообщается на сайте канадского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Канада внесёт 33 млн долларов в партнёрство, которое предоставит Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности и связанных с ними систем, необходимых для защиты критически важной инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства пойдут в партнёрство, созданное в июне 2023 года несколькими странами под руководством Британии для предоставления средств ПВО Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что никакие поставки Киеву не изменят ситуацию на фронте. Главное, что вызывает беспокойство — отсутствие у западных политиков каких-либо внутренних ограничений на такие поставки, сказал он.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает ежемесячно проводить заседания Совбеза ООН для изучения вопроса о том, как поставки западного оружия в Киев сказываются на перспективах урегулирования конфликта. Он отметил, что каждый месяц по этой теме находятся новые сюжеты, заслуживающие внимания.