Москва, 17 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп исключил возможность баллотироваться на третий срок главы государства в случае своей победы на выборах в 2024 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, существует ли сценарий, при котором он захотел бы ещё раз переизбираться на пост президента страны в том случае, если победит на выборах в 2024 году.

«Нет», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, что Трамп назвал «трюком» по вмешательству в выборы попытки дисквалифицировать его из числа кандидатов на выборах главы государства по 14-й поправке к Конституции. Речь идёт о третьем разделе поправки, где сказано, что ни одно лицо не может занимать какую-либо должность в случае, если это лицо после принятия присяги потом приняло участие в мятеже или восстании против США.

При этом 59% избирателей Республиканской партии США готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, в ходе которых определится, кто станет кандидатом от партии на выборах президента США в 2024 году.

При этом в адрес своего оппонента, действующего президента США Джозефа Байдена, Трамп сказал, что он не сможет добиться честной победы в президентских выборах. По мнению Трампа, действующий глава Белого дома является самым некомпетентным и наиболее коррумпированным президентом в истории Штатов.

Почти три четверти (73%) американских избирателей считают, что действующий президент США Байден слишком стар для того, чтобы его переизбрали на второй срок. Экс-президента США Трампа, который моложе Байдена только на три года, слишком старым для второго президентского срока посчитали 47% опрошенных.