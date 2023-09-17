Лондон, 17 сентября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Конфликт на Украине давно можно было бы урегулировать, если бы западные страны не преподносили его как борьбу добра со злом, считает журналист британской Daily Mail Питер Хитченс.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Соединённые Штаты европейские страны задумались о прекращении финансовой и военной поддержки Киева.

«Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше», — отметил он.

Если Запад действительно заботится об украинском народе, он должен работать над установлением прочного мира, а не разжигать и подпитывать конфликт, из-за которого страдают и гибнут сами украинцы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс не видит политических условий для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины находится у Запада. Он отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.