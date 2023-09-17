Берлин, 17 сентября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Российские войска «виртуозно» разложили мины на минных полях, и ВСУ не могут их преодолеть, теряя в напрасных попытках огромное количество бойцов и техники, передаёт 17 сентября Spiegel со ссылкой на украинских военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум Минное поле

«У нас всё ещё нет современных истребителей F-16. Они (инструкторы НАТО — Прим. ред.) говорят нам объезжать заминированные участки. Как их объезжать? Здесь всё заминировано, а если мы что-то расчищаем, то появляются новые мины», — цитирует издание одного из своих собеседников.

Контрнаступление ВСУ стало «тремся месяцами ада», потери украинской армии огромны, в госпиталях — множество раненых, сказал изданию один из военных врачей ВСУ. В Киеве, очевидно, недооценили серьёзность оборонительных линий ВС РФ, отметили собеседники Spiegel.

По разным данным, число потерь ВСУ за всё время конфликта составляет от 400 до 500 тысяч человек. Власти Украины скрывают точные показатели, но рано или поздно они станут известными и произведут на жителей страны такой эффект, что и лидер киевского режима Владимир Зеленский, и его окружение будут «уничтожены», отмечал ранее Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, а также огромное количество техники, поставленной Западом. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

НАТО в течение девяти лет готовило бойцов ВСУ для противостояния России, и в альянсе были убеждены, что армия Украины сможет справиться с российской, заявил ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В действительности же все подготовленные бойцы были выведены из строя, и теперь готовить армию Украины приходится фактически с нуля, что намного труднее, добавил эксперт.