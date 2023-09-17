Валлетта, Мальта, 17 сентября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с главой МИД Китая Ван И на Мальте. Об этом сообщило агентство Reuters.

Usembassy.gov Джейк Салливан

По его информации, переговоры состоялись в выходные.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что экономические отношения между Китайской Народной Республикой и Соединёнными Штатами Америки переживают «трудный период». Он также подчеркнул, что Китай впервые за последние 15 лет перестал быть крупнейшим источником импорта для Соединённых Штатов Америки, а вложения китайских инвесторов в экономику США постепенно сокращаются.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за напряжённых отношений Соединённых Штатов Америки и Китая может существенно подорожать продукция американской корпорации Apple. Отношения двух стран вынуждают американские компании выводить из КНР часть производства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миропорядок, сложившийся после холодной войны, заканчивает своё существование, а главными «угрозами» международному порядку являются действия России и Китая.

По его словам, в течение 30 лет геополитическая стабильность, международное сотрудничество, в том числе экономическое, и политическая либерализация якобы крепли, а теперь процесс пошёл вспять «по вине» авторитарных режимов и их ревизионистских устремлений.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что к украинскому кризису привело желание Запада удержать гегемонию в мире. На Украине спровоцировали антиконституционный переворот, после чего против несогласных с резко изменившейся политикой государства началась война, длившаяся восемь лет, напомнил президент.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, поскольку уже появились и набирают силу новые центры развития. Западные страны пытаются помешать формированию многополярного мироустройства, но это лишь приведёт к новым конфронтациям, сам же процесс остановить невозможно, добавил Лавров.