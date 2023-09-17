Казань, 17 сентября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенита» Вильсон Изидор выйдет в стартовом составе команды на гостевой матч 8-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Оба клуба опубликовали свои стартовые составы.

Григорий Сысоев/РИА Новости Вильсон Изидор

С первых минут в составе петербуржцев на поле выйдут Кержаков, Эракович, Караваев, Алип, Сантос, Вендел, Барриос, Изидор, Клаудиньо, Мантуан и Кассьерра.

В составе «Рубина» на поле появятся Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Угочукву Иву, Джоэль Фамейе, Ранджелович и Даку.

Этот матч станет дебютным для Изидора в составе «Зенита». Игрок, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», подписал соглашение об аренде в «Зените» 9 сентября 2023 года. Он будет выступать под 10-м номером, который стал вакантным после ухода бразильского полузащитника Малкома в «Аль-Хиляль».

«Зенит» накануне игры в Казани занимает в турнирной таблице 4-е место, отставая о лидера — «Краснодара» — на 4 очка и имея игру в запасе. «Рубин» — на 13-й позиции (6 очков после семи встреч).

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 сентября стало известно об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи». Решение было принято сторонами после поражения «Сочи» в матче 8-го тура чемпионата от московского «Спартака» (0:1). Команду возглавит ранее уже работавший с ней Александр Точилин.

В сентябре 2023 года главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может через несколько месяцев завершить работу и в клубе, и в национальной команде. Карпин объяснил это тем, что ему сложно жить отдельно от семьи, которая находится в Эстонии (тренер «Ростова» и российской сборной родился в Нарве).