Киев, 17 сентября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Большие украинские города могут остаться без света, если конфликт не прекратится. Об этом 17 сентября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», — сказал Соскин.

Он добавил, что такие города, как Николаев, Харьков, Днепропетровск, Кривой Рог, а особенно Киев и Львов ожидает катастрофа.

По его словам, неутешительные прогнозы связаны с тем, что нет Каховской ГЭС, Украина утратила Запорожскую АЭС, поэтому упадут мощности всех остальных станций, что также приведёт к негативным последствиям зимой.

Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в период с 9 по 16 сентября Вооружённые силы РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Были поражены объекты портовой инфраструктуры, пункты дислокации личного состава ВСУ, места производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и вооружения.