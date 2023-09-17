Екатеринбург, 17 сентября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Троих детей доставили в больницу в Екатеринбурге после ДТП с участием лося. Встреча с животным произошла на Екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщили 17 сентября в пресс-службе областной ГИБДД.

Stefan Arendt/Global Look Press

Накануне вечером 46-летний мужчина, управлявший автомобилем «Фиат Дукато», допустил наезд на лося на 59-м километре трассы. После столкновения трое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в больницу.

Детей отпустили домой после осмотра, лось погиб.

В ГИБДД отметили, что дети во время движения не были пристёгнуты ремнями безопасности и не находились в специальных автокреслах. В отношении водителя составили протокол о нарушении требований к перевозке детей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Нижегородской области автомобиль столкнулся с лосём. Из-за удара машина получила серьёзные повреждения, людей зажало внутри. Погибли водитель и пассажир — мужчина и женщина. Находившихся в салоне двоих детей доставили в больницу с травмами.