Москва, 17 сентября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в комнате хостела на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Днём 17 сентября в комнате хостела, расположенном на Пятницком шоссе, было найдено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

По данному факту был возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Отмечается, что на месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в хостеле в центре Москвы 4 мая обнаружили тело 20-летней девушки. По данным журналистов, там же обнаружили ещё одну девушку без сознания, её госпитализировали. Согласно предварительный информации, на пострадавших не было признаков насилия или каких-либо телесных повреждений. Для установления причины смерти девушки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Инцидент находится на контроле у Басманной межрайонной прокуратуры.