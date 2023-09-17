Вашингтон, 17 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. НАТО в течение девяти лет готовило бойцов ВСУ для противостояния России, в альянсе были убеждены, что киевская армия сможет справиться с ВС РФ, но все эти подготовленные бойцы были уничтожены или выведены из строя, и теперь подготовить боеспособную армию Украины куда труднее, заявил 17 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Они проходили подготовку в НАТО в течение девяти лет. У них был опытный офицерский корпус, солдаты. Они не просто брали людей с улиц и надевали на них форму», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Второй набор в ВСУ, который провели накануне контрнаступления, был уже не таким «качественным» и подготовленным, отметил Джонсон. Теперь же Киеву и вовсе приходится призывать в ВСУ всех подряд, добавил он.

«Им приходится создавать армию с нуля. Но в этот раз у них нет подходящих по здоровью людей», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, военком Полтавской области Виталий Бережной в сентябре 2023 года заявил, что из каждых ста человек, мобилизованных в ряды вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10–20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя.

По разным данным, число потерь ВСУ за всё время конфликта — от 400 до 500 тысяч человек. Киевские власти сейчас скрывают точные показатели, но рано или поздно они станут известными и произведут на жителей Украины такой эффект, что и лидер киевского режима Владимир Зеленский, и его окружение будут «уничтожены», отмечал ранее Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек, а также огромное количество техники, поставленной Западом. Военачальники ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Вооружённые силы России надёжно держат оборону в зонах наступления ВСУ, заявил 13 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Главная задача российской армии на данном этапе — «выбивать технику противника», отметил также министр.