Анкара, 17 сентября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его данным, у причала Ахыркапы в Мраморном море произошло столкновение сухогруза New Legend длиной 228 метров и контейнеровоза Elbsun длиной 141 метр.

Уточняется, что судно New Legend под флагом Гонконга следовало из России в Малайзию. Контейнеровоз Elbsun шёл под флагом Португалии.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, ущерб окружающей среде также не был выявлен.

Как передавало ИА Регнум, два человека числятся пропавшими без вести в результате столкновения двух грузовых судов в водах у японской префектуры Вакаяма. Столкновение судов произошло в ночь на 25 августа. По данным 5-го регионального штаба береговой охраны, информация поступила от экипажа грузового судна, зарегистрированного в Либерии. К месту столкновения судов были направлены шесть патрульных катеров и вертолёт.

Египетский буксир Fahd столкнулся с шедшим под флагом Гонконга танкером Chinagas Legend 5 августа. Буксир в результате аварии затонул. Всего на его борту во время происшествия находились семь членов экипажа. Один человек погиб из команды затонувшего в Суэцком канале буксира, остальные члены экипажа спасены. Точное местонахождение затонувшего катера определено, но поднимать судно со дна канала пока не начали.