Бухара, Узбекистан, 17 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Малолитражный автомобиль, битком набитый маленькими детьми, остановили сотрудники ДПС в Бухарской области Узбекистана. Сообщение об этом опубликовано 17 сентября в Telegram-канале Службы безопасности дорожного движения МВД республики.

Кадр из видео Малолитражный автомобиль, битком набитый маленькими детьми, остановили сотрудники ДПС в Бухарской области Узбекистана

На оживлённой трассе в Бухаре внимание полицейских привлёк автомобиль «Шевроле Спарк», в салоне которого находились дети. Управляла машиной заведующая частным детским садом, которая пояснила, что развозит воспитанников по домам после занятий.

Шестерых детей она усадила на переднее сиденье, троих поместила в багажник, а остальные 16 ютились в заднем ряду.

На общественном совете заведующей вынесли наказание, но какое оно — не сообщается.

По данным минздрава Узбекистана, дорожно-транспортные травмы — основная причина смертности детей в возрасте от 5 до 14 лет. В Европе этот показатель ниже в четыре раза, указано в проекте национальной стратегии по укреплению здоровья и благополучия подростков на 2022−2026 годы.