Лорьян, Франция, 17 сентября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Лорьяном» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Александр Головин

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол на 17-й минуте и отдал результативную передачу на 69-й, после которой отличился нападающий Фоларин Балогун.

В составе «Лорьяна» точным ударом отметился форвард Айегун Тосин на второй минуте.

Для Головина этот мяч стал вторым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. 2 сентября он забил в ворота «Ланса».

На сегодняшний день «Монако» занимает первое место в турнирной таблице сезоне чемпионата Франции, на счету команды 13 очков. «Лорьян» идёт на 12-м месте с пятью очками.

Как сообщало ИА Регнум, российский полузащитник Далер Кузяев, выступающий за «Гавр», забил свой второй гол в чемпионате Франции. 20 августа он записал на свой счёт дебютный гол за новый клуб, отличившись точным ударом в дальнюю «девятку» с линии штрафной площади.