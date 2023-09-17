Очаков, Украина, 17 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Украинское издание «Страна. ua» сообщила о взрыве в городе Очаков Николаевской области Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Сообщают о взрыве в Очакове», — сообщило издание.

Ранее в Николаевской, Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили, что в Одесской области ночью 17 сентября прогремели взрывы. Отмечается, что взрывов было несколько. Власти Украины объясняют раскаты взрывов работой средств ПВО. Ранним утром 17 сентября на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги. Воздушная тревога также была объявлена и в Киеве.

В ночь на 17 сентября взрывы произошли в Харькове. Подробности и точные места «прилётов» не сообщаются. Нет официальных данных о пострадавших.