София, 17 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Болгарские фермеры намерены провести 18 сентября массовые акции протеста из-за отказа правительства страны продлить запрет на поставки в Болгарию зерна с Украины, передаёт 17 сентября «Страна. ua».

IMAGO/Martin Wagner/Global Look Press

В частности, представители профильных профсоюзов заявили, что намерены блокировать дороги, по которым могут следовать грузы с Украины, и пограничные переходы.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков раскритиковал действия фермеров и назвал инициаторов акций протеста «террористами». Он заявил, что ЕС оказывает болгарскому сельскому хозяйству огромную помощь, а потому Болгария не вправе не выполнять решения ЕС (в том числе об отмене эмбарго на поставки зерна с Украины).

«Они (профсоюзы — Прим. ред.) не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены на европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими», — сказал Денков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Европейская комиссия не продлила эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС, которое действовало до 15 сентября. В ЕК отметили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна и представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

При этом власти Польши, Венгрии и Словакии заявили о намерении продлить запрет собственными решениями. Ранее в этих странах проходили протесты фермеров, которые отмечали, что якобы транзитные поставки с Украины в действительности оседают на территории ЕС, что приводит к значительному снижению цен и убыткам для местных производителей.

Власти Болгарии, где ранее также действовало эмбарго на украинское зерно, этот запрет отменили. В министерстве сельского хозяйства страны выступали за продление запрета, но позднее изменили свою позицию. Депутаты парламента Болгарии объяснили решение о снятии эмбарго «солидарностью с Украиной».