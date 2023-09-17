Санкт-Петербург, 17 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить шестилетнюю девочку, когда она гостила у своей бабушки, сообщил 17 сентября источник РЕН ТВ.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По данным телеканала, инцидент произошёл 16 сентября днём в доме на улице Возрождения. «Знакомый бабушки, когда девочка находилась у неё в гостях, придушил ребенка», — рассказал источник.

Ребёнка осмотрели врачи, после оказания медицинской помощи её отпустили домой. Врачи оценили её состояние как удовлетворительное.

Тем временем, мать девочки обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства выясняются.

Как передавало ИА Регнум, житель Красноярского края топором убил шестилетнюю девочку. Как сообщили в краевом СУ СК России, 14 сентября в деревне Тагара Кежемского района к 59-летнему мужчине в дом пришла соседка с шестилетней дочерью. Хозяин был нетрезв и сказал гостье, что ему мешает ребёнок. В какой-то момент подозреваемый вышел из комнаты на веранду дома, вернулся с рукоятью топора и без каких-либо на то причин, не высказывая угроз, стал наносить удары девочке по голове. Ребёнок скончался по дороге в районную больницу.

В сентябре в Краснодаре возбудили уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, в совершении которого заподозрили мать ребёнка. По данным следствия, женщина проживала со своей дочкой в съемной квартире. Мать поместила ребёнка в ванну с водой и удерживала до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. После этого подозреваемая сама обратилась в экстренную службу, сообщив о произошедшем.