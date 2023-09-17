Каменск-Уральский, Свердловская область, 17 сентября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Два десятилетних мальчика избили своего сверстника в городе Каменске-Уральском, причинив ему телесные повреждения. Об этом сообщила 17 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительным данным, дети напали на сверстника вечером 15 сентября во дворе дома по улице Парковой. Сообщение об этом стало поводом для проверки.

Пострадавший мальчик гулял во дворе с другом и младшей сестрой. На детской площадке к нему сзади подбежал сверстник и повалил на землю, а затем другой ударил стеклянной бутылкой по голове, рассказала мать пострадавшего порталу E1.RU.

Окровавленного ребёнка привёл домой молодой человек, видевший нападение. Мальчик находится в больнице с сотрясением мозга. По словам женщины, напавшие на него дети прежде уже били других и провоцировали конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Пермском крае шесть девочек-подростков избили 14-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, избиение произошло «по малозначительному поводу».