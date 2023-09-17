Бухарест, 17 сентября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Бронетранспортёр боевой группы НАТО в Румынии попал в дорожно-транспортное происшествие, вылетел с автодороги, снёс забор и оказался во дворе жилого дома. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

Кадр из видео

По его данным, в ДТП попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку.

«Бойцы возвращались с учений в военной колонне. В какой-то момент броневик вылетел с дороги, снёс забор дома и оказался во дворе дома», — сообщил телеканал.

Отмечается, что в этом районе на некоторое время было перекрыто движение транспорта. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в Германии в результате ДТП с грузовиком погибла военнослужащая армии США, которая высунулась из люка бронетранспортёра Stryker, ехавшего в составе военной колонны по шоссе. Недалеко от Вайдена на автотрассе A93 водитель грузовика не смог вовремя перестроиться, в результате произошло боковое столкновение с американским бронетранспортёром Stryker, который двигался в составе колонны. В момент ДТП 24-летняя военнослужащая армии США выглядывала из люка машины, который во время столкновения ударил её по голове.

Немецкий город Вайден расположен примерно в 30 минутах езды от полигона Графенвёр, крупнейшего тренировочного пункта армии США в Европе.