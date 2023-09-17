Брюссель, 17 сентября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. На неформальном саммите глав государств и правительства стран ЕС в начале октября 2023 года будет обсуждаться в том числе проблема нелегальной миграции, заявил 17 сентября глава Евросовета Шарль Мишель.

Freedom House

«Миграция является вызовом для ЕС, который требует общеевропейского ответа. Ни одно государство ЕС не будет оставлено наедине (с проблемой нелегальной миграции — Прим. ред.)», — написал Мишель на своей странице в X (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 сентября премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала власти ЕС оказать стране реальное содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов. Италии необходима помощь морской миссии ЕС, которая бы препятствовала движению лодок перевозчиков нелегальных мигрантов, сказала Мелони. Также она пригласила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза, чтобы лично убедиться в серьёзности ситуации, сложившейся на острове, куда за несколько дней прибыли почти 8000 мигрантов.

Также премьер-министр Италии объявила об организации новых центров для содержания мигрантов, для этих работ будет привлечена помощь министерства обороны страны. В этих центрах мигранты будут содержаться, пока рассматривается их запрос на предоставление убежища, структуры будут находиться в малонаселённых местах и охраняться.

О нежелании властей ЕС всерьёз помогать Италии в решении проблемы мигрантов власти страны говорили и ранее, в период предыдущих кризисов. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в период пребывания на посту главы МВД Италии в 20 128-2019 годах резко ужесточил порядок пребывания в территориальных водах Италии, также власти страны увеличили число высылок мигрантов из Италии. Поток нелегальной миграции в страну в этот период снизился почти в десять раз.

После возвращения либералов к власти в Италии в 2019 году число нелегальных мигрантов снова начало расти, победа правоцентристской партии «Братья Италии», которую возглавляет Мелони, на выборах в 2022 году ситуацию не изменила.