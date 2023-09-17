Москва, 17 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Более 60 военнослужащих группировки войск «Центр», проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, вручили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени, сообщила 17 сентября пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Минобороны России Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени получили 60 военнослужащих группировки «Центр»

«Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени военнослужащим вручили представитель командования группировки и командир подразделения», — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что после завершения торжественной церемонии для военнослужащих состоялся праздничный концерт. Поздравить героев с боевыми наградами прибыл коллектив фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски ЦВО.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трём военнослужащим, удостоенным звания Героя России за проявление мужества и героизма при выполнении задач спецоперации: полковнику Сергею Наймушину, старшему лейтенанту Владиславу Журавлёву и младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

Командир мотострелковой бригады Наймушин скрытно провёл своё подразделение в тыл обороняющимся украинским силам. Бригада прорвала оборону и создала условия для окружения отрядов ВСУ. В результате противник понёс большие потери и отступил с занимаемых позиций.

23 августа в Курске президент России Владимир Путин, в ходе празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, вручил звёзды Героев России и другие государственные награды бойцам, которые отличись в ходе СВО. Глава государства отдельно выделил членов экипажа танка «Алёша» лейтенанта Александра Левакова, ефрейторов Филиппа Евсеева и Алексея Неустроева.