Москва, 17 сентября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Одной из участниц Московского марафона в Лужниках стало плохо, женщина пережила клиническую смерть и попала в больницу. Об этом сообщил 17 сентября Telegram-канал «112».

Mos03.ru Скорая помощь

37-летняя участница по имени Елена пробежала 10 км и упала на финише. Медики пришли ей на помощь, но женщина уже была в состоянии клинической смерти.

Спортсменку реанимировали и доставили в ближайшую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, Московский марафон проходит каждый год в третье воскресенье сентября. Впервые он состоялся в 2013 году. Участники могут выбрать одну из двух дистанций — 42,2 км и 10 км. В 2023 году забег стал рекордным по числу участников — регистрацию прошли 38 тыс. бегунов, рассказал журналистам директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.