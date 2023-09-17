Москва, 17 сентября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Россию придёт небывалое за столетие тепло, его принесёт в Россию из Скандинавии антициклон-трансформер. Об этом 17 сентября сообщили в центре «Фобос».

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«Центр некогда скандинавского антициклона-трасформера передислоцируется в Оренбуржье, и на просторах большей части Русской равнины, Урала и Западной Сибири раскинется гигантская империя высокого атмосферного давления, юго-восточная тяга ветров которого будет интенсивно качать хорошо разогретые массы воздуха среднеазиатских пустынь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате воздух начнёт прогреваться, и в четверг, 21 сентября, будет +18…+23°, а в выходные — уже от +22 до +27°, что соответствует многолетнему климату июля. По ночам воздух не будет ниже +9…+14°.

В центре добавили, что при таком сценарии есть высокая вероятность, что 23 сентября будет повторён или побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи зафиксировали в этот день в 1924 году в столице температуру +25,4°.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву и другие регионы Центральной России придёт бабье лето, и температура воздуха может подняться до +23 °C. Он уточнил, что такая погода начнётся после прихода антициклона из Скандинавии.