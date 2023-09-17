Сеул, 17 сентября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Ядерный удар со стороны Пхеньяна вызовет ответные «решительные действия» США и Южной Кореи и приведёт к «концу режима» в КНДР, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Виталий Аньков/РИА Новости Лидер КНДР Ким Чен Ын

«На любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима», — сказал он в интервью Associated Press.

По его словам, в будущем расширенное сдерживание США превратится в совместную систему, в рамках которой Сеул и Вашингтон «будут обсуждать, решать и действовать сообща».

«Мы укрепим потенциал по сдерживанию и реагированию на любые ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна.

Он отметил, что США с начала 2023 года усилили масштаб провокаций в регионе, перебросив в Южную Корею значительные объёмы ядерного оружия и проведя ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению КНДР.